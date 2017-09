Temer deixa à míngua Ifac e afins em todo o Brasil

Do dep Rocha para este blog:

Comissão da Amazônia vai interceder junto ao governo Federal pelos Institutos Federais no Norte

Uma reunião ocorrida na Comissão da Amazônia na Câmara Federal na tarde desta terça-feira (12) decidiu pelo engajamento e ação firme da bancada federal do Norte em prol dos Institutos Federais de Ensino (IFE) existentes na região. A situação de penúria financeira das instituições pode inviabilizar algumas ações a partir do fim do mês de setembro e levou o deputado federal Major Rocha (PSDB) a pedir o encontro, ação subscrita pela deputada Janete Capiberibe (PSB/AP).

A reunião para discutir os cortes orçamentários foi uma iniciativa do deputado federal Major Rocha (PSDB) tomada após uma reunião com a reitora do IFAC, Rosana Cavalcante ainda no primeiro semestre deste ano.

Reitora do IFAC participa da reunião

Na reunião os reitores, dentre os quais estava a reitora do IFAC, puderam explanar sobre a grave situação vivenciada pelas instituições. Os cortes nos repasses orçamentários foram promovidos pela Portaria n° 28/2017 do governo federal e atingiram todas as unidades na região.

Após as apresentações dos reitores, ficou decidido que o grupo de parlamentares que compõem a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara Federal irá pressionar por um tratamento diferenciado para os IFEs da região Norte.

Rocha promete empenho por mais recursos

O deputado Rocha destacou não ser admissível os cortes de recursos em áreas como a educação, pois isso pode trazer a descontinuidade de muitos trabalhos importantes e em curso: “São pesquisas e ações em andamento, sem falar nas atividades educacionais em uma região extremamente carente de mão-de-obra especializada”.

O deputado destacou ter ficado comprovada a grave situação financeira dos IFEs e a necessidade de uma ação emergencial: “Se nada for realizado, estes institutos podem ficar sem recursos a partir do próximo mês e parar as atividades. Existem muitas áreas menos prioritárias e onde o governo pode fazer remanejamento de verbas. E nós vamos cobrar isso”.

PS: os Institutos Federais foram criados por Lula e hoje estão sendo desmontados pelo governo ilegítimo…-

J R Braña B.

