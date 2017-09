JV está certo: golpista Aécio cuspiu na Constituição e precisa dela agora (a)

Aécio Neves é um canalha, canalha, canalha, nas palavras dos senadores Requião e Lindbergh…tramou contra uma presidenta honesta, comandou o golpe com o seu partido, a globo e parte do judiciário (o Supremo e Tudo, como disse o Caju, da lista da Odebrecht) e jogou o Brasil no caos econômico, político e social.

Porém, mesmo esse canalha tem o direito de ser protegido pela Constituição que ele não respeitou, cuspiu e pisou.

O STF suspendeu seu mandato numa clara afronta à Constituição, que garante a inviolabilidade do mandato parlamentar (só o povo pode tirar um mandato…parlamentar só pode ficar sem mandato se for condenado e o processo tiver transitado em julgado).

O senador Jorge Viana não está defendendo Aécio Neves.

Está, sim, defendendo a Constituição, coisa que os tucanos não fazem quando o prejudicado é alguém do PT ou da esquerda.

E a Constituição vale para todos…: para o Aécio, para o Dirceu, para o vereador Juruna…para todos, repito.

O Brasil já vive o caos!

J R Braña B.

Do gab do senador Jorge Viana:

Jorge Viana alerta para risco de crise institucional

Senador diz que Aécio foi algoz do governo Dilma, mas lembra que a Constituição não prevê afastamento sem flagrante ou crime hediondo

O senador Jorge Viana (PT-AC) subiu à tribuna nesta quarta-feira, 27 de setembro, preocupado com o risco de o país mergulhar numa crise institucional por conta da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu afastar do exercício do mandato o ex-presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG). “Por tudo o que fez e pelas evidências, o senador merece ser julgado e, caso condenado, precisa pagar sua pena”, disse. “Não se trata aqui de defender o parlamentar, mas a Constituição Federal. O Brasil vive uma anarquia institucional. Nesses tempos de crise, todos devemos ter lealdade à Constituição”.

