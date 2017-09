Integração avança: carne do Acre será exportada ao Peru

O Acre terá a partir do dia 30 de novembro a autorização para exportar carne suína para o Peru. A decisão após anos de negociação foi firmada entre o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Blairo Maggi e o ministro da Agricultura do Peru, Miguel Barandiarán na quarta-feira, 27. A medida beneficia principalmente a Dom Porquito, frigorífico de abate de suínos e processamento de embutidos localizado em Brasileia.

Além do Peru, a Dom Porquito também espera que um acordo comercial semelhante seja fechado com a Bolívia. Nesta quinta-feira, 28, o ministro Blairo Maggi receberá o ministro de Desenvolvimento Rural e Terras da Bolívia, César Cocarico e o vice-ministro de Comércio e Integração, Walter Clarems.

PS oestadoacre: um processo de integração não é da noite para o dia…Há muitos obstáculos a superar ainda…Porém, aos poucos o Acre vai avançando na relação com o Peru, para a infelicidade dos que diziam que a estrada do Pacífico não serviria para nada.

PS 2 oestadoacre: soja (monocultura) não, né ministro Blairo!

