Sena 2020: Justino Queiróz…

Sim.

O militante e dirigente do PT Justino Queiróz já se prepara 2020.

-Agora em 2018 não, mas em 2020, sim – disse ele ao blog logo após reunião do grupo político de Sena com o governador no final da tarde terça, na Casa Rosada…encontro que tá dando o que falar (leia aqui)

Justino tem como meta ser candidato a prefeito do principado e repetir o pai, Remarque, que também foi prefeito da cidade.

Mas enquanto 2020 não chega…

J R Braña B.

Antes publicamos…: