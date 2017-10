Depasa: reservatório de Acrelândia é ampliado para evitar falta de água

AgGov:

O reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Acrelândia passa por intervenções de aprofundamento do leito para ganhar mais volume de água. Sua capacidade saltará de 2,8 para 5 metros de profundidade.

O ritmo das escavações e demais estruturações segue num ritmo satisfatório, de acordo com o cronograma das obras executadas pelo governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

