Moradores fecham rua contra carretas (Sena precisa de Centro de Distribuição)

Moradores da rua Siqueira Campos, em um de seus trechos, fecharam literalmente com paus e arames para proibir que carretas de empresas (no caso aqui de uma serraria) trafegue pela via e a destrua mais do que já está destruída.

Centro de Logística

A prefeitura e o comércio poderiam sentar e discutir a construção de um centro de logística para distribuição em micro caminhões as mercadorias para a zona urbana.

O centro teria que ser construído na BR-364 (emenda parlamentar ou financiamento do próprio comércio)…porém, alguns dos galpões do polo moveleiro (que está subutilizado, incrível isso!) poderia servir para resolver, por enquanto, o problema de carretas nas vias da cidade.

Resolver o problema de carretas nas ruas da cidade não é um bicho de sete cabeças.

