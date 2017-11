Lula no PCdoB: ‘não se surpreendam se subir no palanque da Manuela’

Para os sectários do PT aí a postura de Lula no congresso comunista – J R Braña B.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a pré-candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência da República pelo PCdoB não afastará o partido do PT no próximo ano. Convidado a palestrar no congresso do PCdoB em Brasília, neste domingo, o petista, que também tem a intenção de se candidatar ao posto nas próximas eleições, afirmou que é direito da sigla querer lançar um candidato próprio e pediu união entre as legendas de esquerda: “Se precisar, vamos juntos para a rua.”

— Não pense que a pré-candidatura vai criar alguma rusga entre o PT e o PCdoB — declarou o ex-presidente.

Lula citou as campanhas às quais concorreu desde 1989 e brincou, voltando-se diretamente à Manuela, que frequentaria seus comícios para manifestar apoio ao partido.

— Mesmo que a gente faça uma campanha sem vencer, se a gente tiver uma campanha organizada e a militância for à rua motivada vale a pena tentar ser presidente da República. Da minha parte, a única coisa que vocês podem estranhar é daqui para frente eu começar a ir nos comícios da Manuela — disse, antes de acrescentar:

— Tem gente que reclama e fala que sou de extrema esquerda, que o Bolsonaro é de extrema direita e diz que o Brasil precisa encontrar um meio-termo. Que a Manuela seja esse caminho do meio.

Durante o discurso, o petista fez as críticas costumeiras ao presidente Michel Temer e à força-tarefa da Lava-Jato, alegando ter comprovado sua inocência em processos nos quais é réu. Ele também fez menção breve ao bloqueio de R$ 23,9 milhões, pedido pelo Ministério Público Federal (MPF) na última quinta-feira, pela Operação Zelotes, na qual é investigado por suposto tráfico de influência na compra de caças quando ainda era presidente.

— Um cidadão apresentou um pedido de bloqueio de R$ 24 milhões meus. Mas ele não teve a decência de dizer que eu não tenho esses R$ 24 milhões — declarou.

