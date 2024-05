Sec de Com do GdA

O governo do Estado do Acre, em parceria com a Acisa, realiza nesta quarta-feira, 1º, a Festa do Trabalhador, a partir das 17h, com o show da cantora Naiara Azevedo, às 22h, em frente ao Palácio Rio Branco.

A entrevista coletiva à imprensa, que antes estava marcada para 20h, ocorrerá às 21h, da qual poderão participar os profissionais previamente credenciados.

Data: 01/05/2024

Hora: Das 17h a 0h (com coletiva às 21h)

Local: em frente ao Palácio Rio Branco – Centro – Rio Branco.