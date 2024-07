Violência: Abrimos uma exceção para esse tipo de notícia em oestadoacre.com sobre o assassinato, segundo a polícia do Recife, de um bebê recém-nascido filha de uma acreana.

Pai mata filha recém-nascida com chumbinho e é preso em flagrante; ela tinha cinco dias de vida

G1-PE – Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (25) após assassinar a própria filha recém-nascida com chumbinho (veneno para matar ratos com comercialização proibida no Brasil desde 2012), segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu na casa da família, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e a vítima foi socorrida, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A recém-nascida tinha cinco dias de vida, de acordo com a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul da capital pernambucana, para onde a vítima foi levada pela mãe após o envenenamento.

Ela foi envenenada com mamadeira de leite com chumbinho enquanto a mãe estava tomando banho, segundo a Polícia Civil.

O crime aconteceu na noite da terça-feira (23), na Avenida Marechal Juarez Távora. O pai da recém-nascida, identificado como Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira. O g1 tenta encontrar a defesa dele. Após ser preso, Charles Luiz foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado por homicídio consumado e ficou à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que Charles Luiz teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, na área central do Recife, na manhã desta quinta-feira (25). Ele foi levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. Antecedentes criminais O g1 teve acesso a outro processo criminal de Charles Luiz, por maus-tratos contra criança e adolescente. Em outubro de 2023, uma medida protetiva contra ele foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Jaboatão dos Guararapes. Como a vítima é menor de idade, os detalhes do processo não foram divulgados. Charles Luiz também já respondeu por um furto cometido em 2011, contra uma defensora pública que tinha deficiência visual. De acordo com a denúncia, após a morte dela, que aconteceu no mesmo ano, ele efetuou vários saques, transferências e empréstimos, totalizando mais de R$ 20 mil. No entanto, o processo foi prescrito e arquivado no ano passado. Pai da criança, identificado como Charles Luiz Félix, foi preso em flagrante — Foto: Reprodução/TV Globo

