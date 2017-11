ZHO: Marcus Alexandre não pode cumprir agenda destrutiva em Sena

ZHO* encerra seu feriadão, que foi maior que todo mundo, e me liga…e reflito em voz alta o que conversamos:

Marcus Alexandre gastou mais tempo em Sena no último final de semana com um ex-deputado estadual (quando estava na Aleac se dirigia ao governador Tião Viana com impropérios de um desqualificado) – do que em qualquer outro lugar que visitou.

Pois bem: no encontro com Marcus Alexandre, que será o candidato do PT ao governo em 2018, o ex-parlamentar teria feito a caveira de quase todos os integrantes da Frente Popular em Sena, exceto um….????

…Jota Alves, que é do PCdoB.

Quando digo quase todos, foram quase todos….As primeiras letras dos nomes detonados: S, N, M, H, C, A, R, B, T, V…os mais importantes.

Este blogueiro, que não nasceu ontem, indaga ao quem de direito, qual a razão de uma agenda dessas com Marcus Alexandre em Sena Madureira?

Qual importância dessa conversa?

Eu respondo: NENHUMA!

O principado de Sena já tem muitos problemas e o futuro candidato Marcus Alexandre, da próxima vez que for à cidade, não pode mais perder tempo com política de bijuterias, que não agrega nada e, muito pelo contrário, joga contra o patrimônio político da Frente Popular.

Por que que ninguém propõe esse tipo de agenda destrutiva ao JV em Sena?

Porque ele não aceita e também porque ele já conhece a cidade…

Marcus Alexandre ainda engatinha no principado de Sena.

Ainda não sabe nem o nome da rua principal.

J R Braña B.

*ZHO: é o onipresente do principado de Sena Madureira…ele tá em todo lugar ao mesmo tempo…sempre!

