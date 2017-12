Carlos, do DEM de Sena: ‘nossa região pode decidir a eleição’ (a)

O DEM de Sena Madureira está animado e confiante para o pleito de 2018…o provável candidato único do partido na regional Purus à Assembleia Legislativa, Carlos Vale (com camiseta com bandeira do Brasil), de Sena, conversou com o blog.

-Estamos organizando o partido nos três municípios (Santa Rosa, Manoel Urbano e Sena) e teremos uma candidatura única para estadual e federal – diz Carlos, que é presidente municipal de DEM em Sena Madureira.

-Teremos por baixo, nesses três municípios, de 27 a 30 mil votos que podem decidir a eleição no Acre. Só em Sena foram 20 mil votos válidos na última eleição.

Nesse fim de semana o virtual candidato ao governo pelo partido, Coronel Ulisses e o futuro candidato ao senado, Fernando Laje, estiveram visitando Sena Madureira.

-Foi uma visita muito proveitosa, pois são lideranças do nosso partido. Foi uma agenda positiva na cidade – completou Carlos Vale.

Ouça abaixo o papo em dois áudios curtinhos com Carlos Vale:

Antes publicamos…: