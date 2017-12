Por sugestão de um dos Melhores Leitores, que enviou ao blog, publicamos abaixo:

Áudio da CBN e comentário do jornalista Gilberto Dimenstein sobre descoberta de benefícios da ayahuasca (planta que faz o chá do Daime), comprovados por pesquisadores brasileiros.

Ouça:

