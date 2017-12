Leo à promotora do MP do Acre: ‘entre na política’

Vou repetir a frase de Aristides Junqueira, que já foi procurador da república e ajudou a dar musculatura desmedida na CF de 88 ao MP…federal e estadual.

-Criamos um monstro.

Agora, uma promotora do MP do Acre se arvora a responsabilizar Lula (tinha que ser o Lula, né? Sempre o Lula…) pela culpa do preço nas alturas do gás de cozinha.

Os golpistas rompem com a democracia…rasgam a Constituição, perseguem Lula, Dilma, o PT especialmente…e o culpado do aumento do gás, da gasolina, é o Lula.

E mais: congelam investimentos sociais e de estado por 20 anos, aprovam o Fim da CLT, querem o fim da Aposentadoria, quebram as universidades públicas, reduzem o salário mínimo, acabam os programas sociais e o responsável é o Lula…

É demais para minha pouca inteligência…

Porém, o deputado Leo Brito, do PT, fez o correto…:

Pediu que a promotora entre na política, conquiste o voto dos eleitores e faça o que acha correto…

Leo, não entra…

(O ex-ministro da justiça Eugênio Aragão já sugeriu o mesmo ao juiz Moro quando disse ‘tire o rabo do meio das pernas e dispute na política’)

Estar no MP é mais cômodo…salário de paraíso até o fim da vida e não tem eleitor para encher o saco nem ninguém (nem a sociedade) para fazer cobranças…

Dá licença!

J R Braña B.

—————

Mais BraZil do Temer e seus aumentos…e a culpa é do Lula…ka ka ka!