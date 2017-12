Porta voz do Gov ao chefe dos pecuaristas: ‘poderia falar a verdade’

No Facebook, Leo Rosas, porta-voz do governo do estado, desmente o ‘eterno presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre’:

Post scriptum (PS):

PS: Leo, no sonho excludente de Assuero Veronez, o Acre seria uma maravilha se se transformasse num grande pasto, numa grande plantação de soja/cana, num grande Mato Grosso, Rondônia…se duvidar ele gostaria até de envolver o território inteiro do estado em lajotas….tudo lisinho e branco….sem uma única árvore em pé…Porque essa gente sem noção odeia árvore em pé.

PS2: O que chama atenção é que o Assuero é integrante do Conselho de Meio Ambiente do Acre (ka ka ka)

PS3: Esse setor fala tanto em ‘modernidade’, mas não a adotam…Assuero tem mandato eterno na entidade patronal que representa. Depois critica o Fidel, o Hugo Chávez, o Evo, o Lula, o Tião Viana….(ka ka ka)

J R Braña B.

—–

Antes publicamos…: