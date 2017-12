Rio Branco, 135 anos, parabéns!…Que avance!

Venha, Janeiro!

É aqui onde vivemos…

É aqui que reclamamos da cidade onde moramos (que precisa revitalizar o centro, os sítios públicos, revolucionar o transporte coletivo e avançar na qualidade de vida nos bairros)…

Porém Rio Branco é uma das capitais menos injustas do Brasil…

Que menos segrega sua população pobre…

Rio Branco… 70% da cidade é atendida com água tratada e esgotamento sanitário pelo Depasa…(não é pouca coisa)…Porto Velho (RO) não chega a 2%, conforme revelou o governador Confúcio Moura ao seu homólogo Tião Viana.

Que sobram vagas em escolas públicas municipais para as crianças de todas as faixas de renda familiar…

E onde postos de saúde da prefeitura, mesmo com suas dificuldades conhecidas, atendem razoavelmente quem os procura…E onde o PS da capital (estadual) atende todo o estado nos problemas mais graves e ainda dá suporte aos usuários de planos caríssimos de saúde privado (no Acre o melhor plano de saúde é o SUS).

Sim, temos muitos problemas…segurança é um deles…talvez o principal… reflexo de um país virado de cabeça para baixo…onde o tráfico tomou de conta em todos os estados…o poder público brasileiro não sabe como resolver…porque é complexo…e não se resolve apenas com repressão e polícia…esse é o desafio principal.

Sim, faltam oportunidades de empregos para jovens e não jovens em Rio Branco…hoje está pior do que ontem…porque também o Brasil de hoje está pior do que o Brasil dos governos Lula…período em que se alcançou o chamado pleno emprego…Isso já houve no Brasil….pleno emprego!

Mas, enfim, Rio Branco é tudo para quem vive aqui…

A nossa capital é o que é.

J R Braña B.

—

Mais Rio Branco…:

Hoje é o aniversário de Rio Branco. Tenho muito orgulho de ter nascido e também de já ter sido prefeito dessa cidade. Parabéns Rio Branco. Ainda tem muito trabalho a ser feito nesse lugar que é a origem das nossas vidas e que merece uma retribuição de amor e carinho sempre. pic.twitter.com/Eof2U7BQ49 — Jorge Viana (@jorgeviana) 28 de dezembro de 2017

—-

Antes publicamos…: