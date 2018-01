Os interesses da autarquia George Pinheiro só interessam a ele

O que traz de benefício ao Acre – à população – essa entidade obscura (CACB) que o hoteleiro George Pinheiro é a sua autarquia maior?

CACB…quando era menino lá no principado de Sena, CACB queria dizer outra coisa…

O ac traz hoje a reação do ‘capitalista’ acreano George Pinheiro ao posicionamento do deputado federal do PSDB, Rocha, que definiu, corretamente, o voto contrário à Reforma da Previdência.

Sou insuspeito para falar do deputado Rocha, o qual tenho profundas divergências políticas, de vida, de tudo…porém, nesse caso (da previdência pública) o seu voto contra Temer, bancos e o ‘capitalista’ George Pinheiro, da obscura CACB, repito – recebe o elogio deste blog do fim do mundo.

O objetivo de acabar a previdência pública é para entregar os planos de aposentadoria dos brasileiros para os bancos privados…como Pinochet fez no Chile e até hoje aquela nação não consegue se levantar como nação.

Bem…Poderiam ouvir o ex-governador Romildo Magalhães sobre o seu ex-secretário George Pinheiro…que foi o executor do ‘Sopão Enche o Bucho.’

Lembram o que acontecia no Acre quando a principal autarquia dessa CACB era secretário de fazenda do estado?

Não queira lembrar…

Michel Temer (aposentado com 50 anos) e figuras como George Pinheiro não precisam mais de aposentadoria pública pois o estado brasileiro já lhes deu tudo…até o que não tinham direito.

E essa CACB…bem, o que faz de verdade essa entidade obscura?

Quem adivinhar ganha um fim de semana grátis no hotel do amigo do Temer.

J R Braña B.

