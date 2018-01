Acre terá 500 novos policiais nos próximos dias

Declaração é do governador Tião Viana escrita no Twitter:

Nas próximas semanas estaremos com mais quinhentos novos policiais em treinamento para fortalecer a segurança pública e ajudar na construção da paz. Tenho a honra de ser o Governador em que mais policiais novos ingressaram para ajudar no setor. Serão 250 PMs 250 PCs

—

Mais…:

Ouvindo no rádio o gov de Goiás Marconi Perillo dizer q vai fazer igual @tiao_viana gov do Acre: entrar c ação na Justiça pedindo ressarcimento dos gastos do estado com presos de responsabilidade da União. União empurra crise do sistema penitenciário p estados

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) 4 de janeiro de 2018