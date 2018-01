Sena: enquanto Marcus Alexandre está férias…

No município de Sena Madureira a oposição começa a pregar que o prefeito Marcus Alexandre (provável candidato ao governo pela Frente Popular e provável vencedor das eleições em outubro) estaria prestes a ser preso por conta das denúncias no Deracre (época em que ele foi diretor).

Fake News! (notícia falsa)

Quem encabeça a onda de boatos?

Adivinha quem está dizendo isso em toda esquina?

É muito fácil saber.

É o mesmo que faz oposição ao oficialismo estadual e segue com regalias (intocáveis) em estruturas do governo na cidade (com o beneplácito dos responsáveis governistas locais.)

(postado e editado by Maria Lúcia)

—

Antes publicamos…: