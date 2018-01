Ifac: curso técnico (vagas para Sena também)

Do Ifac para este blog:

As inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal do Acre (Ifac) se encerram nesta sexta-feira (12.01). Nesta edição, o Processo Seletivo 2018.1 do Ifac conta com 1.015 vagas para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Até a manhã desta quarta-feira (10.01), mais de 3,7 mil pessoas já estavam inscritas para concorrer às vagas.

Para participar, os candidatos devem acessar o site oficial do Processo Seletivo (web.ifac.edu.br/ processoseletivo) e clicar na aba “Inscreva-se”. As vagas são para cursos técnicos Integrados e Subsequentes. Na página também estão disponíveis os editais, cursos e quadro de vagas.

No ato da inscrição os candidatos deverão informar os dados pessoas, sendo necessário apenas o documento de CPF, endereço completo e contato telefônico. Além disso, um questionário socioeconômico também deverá ser preenchido.

Para que a inscrição seja validada, o candidato precisará informar ainda as médias finais das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental ou Médio. A classificação para as vagas será realizada com base na média geral das notas informadas durante a inscrição.

Cursos técnicos Integrados

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Fundamental, os cursos técnicos Integrados têm duração de três anos e são ministrados em conjunto com as disciplinas regulares do Ensino Médio.

Nesta edição estão sendo disponibilizadas 655 vagas, nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As aulas serão realizadas nos turnos matutino e vespertino. Os cursos técnicos ofertados são: Administração, Agricultura, Agropecuária, Biotecnologia, Edificações, Finanças, Florestas, Informática, Informática para Internet, Meio Ambiente e Rede de Computadores.

Cursos técnicos Subsequentes

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Médio, porém desejam ampliar a qualificação por meio de cursos com duração de até dois anos, os cursos técnicos Subsequentes serão ministrados nos turnos matutino e vespertino, nos campi Avançado Baixada do Sol, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Nesta edição estão sendo ofertadas 360 vagas para os cursos técnicos em: Administração, Agroecologia, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Recursos Pesqueiros e Zootecnia.

(editado by Maria Lúcia)