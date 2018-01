Acre exporta 25 toneladas de ração para o Peru

A operação com uma empresa do Peru foi confirmada ao blog na noite passada pelo diretor-presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Inácio Moreira.

Peixe da Amazônia é a empresa acreana exportadora.

Inácio:

-É a Primeira exportação de ração para peixe do ano de 2018 para o Peru.

-O país vizinho está se constituindo em importante mercado dos produtos acreanos especialmente os relacionados à piscicultura.

Pirarucu SAC é o nome da empresa peruana.

