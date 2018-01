24 de Jan: Uma canção para esta quarta-feira

Uma canção para 24 de janeiro

Onde eles dizem paz,

eu digo justiça

Onde eles dizem justiça,

eu digo caça

Onde eles exibem convicções,

exijo provas

Onde impõe o silêncio,

entoo canções

Enquanto lustram algemas,

invento caravanas

Onde defendem mercado,

afirmo pátria

Onde dizem casta,

respondo classe

Onde erguem o Tribunal,

convoco a praça

Onde dizem ordem,

eu digo Liberdade!

Não me venham com crepúsculos,

que chego armado de auroras

para reacender as cinzas

do nosso vasto coração

Brasília, estação das chuvas e do plantio, 2017

Pedro Terra

PS: recebi num semáforo de algum lugar de Pindorama e dou conhecimento aos melhores leitores esses fortes e encorajadores versos em defesa da democracia, dos direito do povo e dos direitos de Lula – J R Braña B.

(editado by Maria Lúcia)

—

