GdA – No fim de junho deste ano, o governo do Estado reafirmará, mais uma vez, o compromisso com a valorização profissional de 53,7 mil servidores públicos acreanos, ao conceder um novo Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%. O benefício contempla trabalhadores em atividade, aposentados e pensionistas.

Grifo meu: acima da inflação, mas em cima de salários defasados e corroídos pela desvalorização frente aos preços…

Grifo meu 2: não é aumento, é reposição aquém das necessidades salariais…

Grifo meu 3: professores, profissão desvalorizada (8 em 10 já pensaram em abandonar carreira)



J R Braña B.