Rodovia do Purus: deputado peruano reapresenta projeto

O deputado peruano fujimorista Carlos Tubino (grupo político Fuerza Popular, de direita) reapresentou projeto de lei que possibilita a construção de uma rodovia pelo meio da reserva do Purus.

(oestadoacre foi o único veículo do Acre a noticiar este fato aqui e aqui também.)

O projeto da rodovia, que ligaria o município de Puerto Esperanza (fronteira com Santa Rosa) ao povoado de Iñapari, na fronteira com Assis Brasil, foi denunciado em congresso mundial realizado no Havaí, em setembro de 2016, um mês após o projeto ter sido apresentado ao congresso do Peru.

A justificativa do deputado para a construção da ‘rodovia da morte’, como ficou conhecida:

‘Necessidade pública e de interesse nacional do desenvolvimento sustentável da província do Purus e sua integração terrestre.’

Fonte: SPDA – Actualidade Ambiental no TT

