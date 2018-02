Rodovia do Purus: Sec de Turismo cobra posição da bancada do Acre

Rachel Moreira pediu que a bancada federal do Acre se posicione contrária ao projeto de um deputado fujimorista peruano que quer construir uma rodovia por dentro do parque ambiental do Purus, ligando Puerto Esperanza (fronteira com Santa Rosa) a Iñapari (na fronteira com Assis Brasil).

A secretária se manifestou preocupação ambiental após publicação do oestadoacre.com que mostra que o projeto de Carlos Tubino foi reapresentado no congresso peruano.

Rachel no TT:

Essa obra, se aprovada, deverá trazer significativo impacto para a região, inclusive no lado brasileiro. Nossos representantes federais precisam se posicionar sobre o fato. https://t.co/jk8KmWfsVA — Rachel Moreira (@rachelmoreiraac) 5 de fevereiro de 2018

—

Antes publicamos…: