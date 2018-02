BR-317…

Não se chaga mais ao Alto Acre de carro…

Viva o DNiT do Temer/GladsonC, PMDB e PSDB que tomaram do Deracre a responsabilidade pela manutenção da rodovia do fim do mundo.

E outubro tem eleição e eles dizem que vão ganhar!

Vão?

O povo vai deixar?

J R Braña B.

—

Assistam o senador Requião, do PMDB…: