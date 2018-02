Cartilha da Previdência: saiba tudo para não ser enganado pelo governo

Tenha acesso a esse trabalho magnífico da CPI da Previdência, que teve o comando do senador do PT Paulo Paim (RS) sobre a Previdência Pública do Brasil.

O relatório final e conclusivo da CPI demonstrou que, ao contrário do que diz Temer e a sua imprensa, a Previdência não dá prejuízo…pelo contrário…é superavitária..o problema é de gestão e de Sonegação das grandes empresas, que devem Bilhões.

É uma Cartilha essencial para que todo trabalhador, assalariado e cidadão possa compreender o que significa a defesa da Previdência Pública nosso país, que o governo ilegítimo quer destruir para favorecer o tal mercado (bancos e empresas como a globo, que por meio de braços nesse seguimento também vendem planos de previdência privada).

Clique aqui e leia…releia…leia…releia…e deixe no seu favoritos para ninguém enganar você…muito menos o governo Temer e sua imprensa.

