Ex-deputado inservível do Juruá vive neurastênico com oestadoacre

Um ex-deputado direitista do Juruá, desses que a história nunca lembrará porque foi um zero à esquerda na Assembleia Legislativa, passa o dia nos grupos de celulares incomodado com os posteres deste blog.

Como oestadoacre coleciona amigos em todo lugar…as pessoas informam e mandam os prints…

Esta tarde esse inservível ex-deputado chamou oestadoacre de ‘site comunista.’

O inservível acha que ser chamado de comunista ofende este blog…ao contrário…

E que oestadoacre não é imparcial…ka ka ka…ele acha que a globo e o PiGuinho do Acre são imparciais…só um inservível e analfa político acham que há ‘imparcialidade’ na mídia…

Só pode ser um neurastênico precisando de ajuda…

Somos um blog contra a maré da imbecilidade, contra a burrice endêmica…e contra gente com pensamentos retrógrados, golpistas, como desse ex-deputado zero à esquerda que um dia gastou tempo e dinheiro do povo do Acre sem dar nada de positivo em troca.

Obrigado aos melhores leitores…!

Sem vocês não tínhamos ultrapassado os 600 mil acessos!

J R Braña B.