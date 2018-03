GladsonC no alçapão dos tucanos santos…já era PMDB?

A pressão do deputado federal Rocha está encaminhada para um final feliz na formação da chapa GladsonC-Mara.

Rocha levou GladsonC para o alçapão dos tucanos graúdos de São Paulo (os mesmos que são blindados e jamais denunciados em operação alguma..e quando o são logo, logo recebem o benefício da dúvida e ficam livres, leves e soltos.).

Mas, enfim, o Rocha empurrou GladsonC para uma sinuca de bico, que combina com tucanos…

E o PMDB dorme em berço esplêndido e se contentará em ser coadjuvante num suposto governo oposicionista.

Viu, MBittar!?

E Rocha ainda confirma: ‘o PSDB será protagonista num futuro governo’

J R Braña B.

Abaixo o release tucano para as redações:

Os tucanos Major Rocha, Mara Rocha, Artur Neto e o senador progressista Gladson Cameli, foram recebidos na tarde desta quinta-feira, 01, pelo pré-candidato à presidência da república, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), em Brasília.

Na pauta o cenário político para este ano e a politica de alianças do partido no Acre.

O governador paulista destacou a importância do Acre nas eleições para presidente, onde o partido sempre obteve boas votações, Alckmin ainda externou sua alegria de vê o PSDB e o Progressista juntos no Acre.

“O PSDB tem uma dívida muito grande com o Acre, lá sempre tivemos a honra de sermos bem votados, nos do PSDB nacional temos um imenso carinho pelo Acre e por sua gente. Fico muito feliz em saber que o PSDB e o Progressista estarão juntos em possível governo buscando levar um novo modelo de governo para o Acre”, disse Alckmin.

O senador e pré-candidato ao governo do Acre Gladson Cameli saiu otimista do encontro e destacou a força e a importância do PSDB acreano.

“Esse encontro nos deixa otimistas, pois o PSDB é um partido grande e será protagonista caso sejamos vitoriosos nas eleições de outubro deste ano”, revelou Gladson.

Rocha destacou que o PSDB do Acre busca unir a oposição em torno de um projeto que traga desenvolvimento para todo o estado.

“O PSDB está firme na luta contra o desgoverno do PT do Acre, vamos lutar até o fim pela unidade e por um projeto de desenvolvimento económico e social para nosso estado”, destacou Rocha.

A pré-candidata ao senado federal Mara Rocha, destacou que o encontro serviu para fortalecer mais ainda a união do PSDB com o Progressista.

“Esse encontro mostra que estamos buscando a unidade dos partidos de oposição, não tenho dúvidas que este encontro só tem a fortalecer esta união”, disse Mara.

O secretário geral da executiva regional do PSDB Artur Neto destacou que o partido busca ajudar na implantação de um programa de governo exequível em favor do Acre.

“O povo de nosso estado está cansado de tantas mentiras. É preciso ter um governo que pare de vender ilusões. O PSDB está disposto a ajudar no plano de governo, mas um plano que saia do papel e das peças publicitárias do governo que o povo só vê pela televisão há mais de 20 anos. Para nossa alegria o nosso governador Geraldo Alckmin disponibilizou membros de sua equipa para ajudar na formatação do plano de governo, são pessoas que têm anos de experiência. O Acre só tem a ganhar com isso”, enfatizou Artur.

