Seaprof pede devolução de caminhão de sindicato rural de Sena

Esta segunda-feira promete…

A confusão já está formada em Sena.

Um ofício da Seaprof (Secretaria de Extensão Agro-florestal e Produção Familiar do Acre), de 26 de fevereiro, assinado pelo secretário Taumaturgo Neto, pede a devolução de um caminhão cedido em 2013 ao Sindicato Rural de Sena Madureira.

O documento alega prazo expirado com o SRT do município e convênio federal, que impede esse tipo de cessão.

A Seaprof alega também que está sofrendo fiscalização federal (de ministérios).

Mais um problema político a ser contornado.

Ofício da Seaprof abaixo

