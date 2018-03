Encontro do DEM: contagem regressiva para saída de Bocalom

O DEM, o partido do Gripado, da lista da Odebrecht – em encontro nacional que acontecerá em Brasília, vai destituir Tião Bocalom da presidência regional do Acre….nas próximas horas.

Alan Rick prepara dois ternos…um para a presidência do DEM no Acre e outro para…

Em tempo: oestadoacre disse no finalzinho de novembro do ano passado…informação do ZHO, da Coreia do Norte…clica aqui e relembra.

