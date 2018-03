Aula rápida de inglês com o professor Gilson Costa (aula 2) (a/l)

Com o professor Gilson Costa

Aula 2…ouça:

1- Be good – seja bonzinho.

2- I’m sure – eu tenho certeza.

3- Really? – jura? – é mesmo?

4- What’s the news? – alguma novidade?

5- Take it ease! – tenha calma.

6- Never mind – não esquenta.

7- Thanks a lot – obrigado.

8- Thank you very much – muito obrigado

Este podcast está na programação normal da rádioweb oestadoacre

Não viu a aula 1 e quer ver? Clique embaixo ou aqui: