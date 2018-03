Ex-secretário: ‘saí da prefeitura de Sena por questão salarial e familiar’

Com o professor Gilson Costa Aula 2…ouça: http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2018/03/Inglês-2-WhatsApp-Audio-2018-03-09-at-11.54.23.mp3 1- Be good – seja bonzinho. 2- I’m sure – eu tenho certeza. 3- Really? – jura? – é mesmo? 4-...