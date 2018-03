Professor ataca de ‘Salvador Dalí’ na Ufac (v)

Giovanni Casseb, professor da federal do Acre, a Ufac, se vestiu com a fantasia do pintor e escultor espanhol Salvador Dalí (1904-1989) durante a aplicação de uma prova aos seus alunos.

A fantasia é usada pelo grupo que toma de assalto a Casa da Moeda Espanha, na série La Casa de Papel, sucesso na locadora NetFlix.

Assista o trailer da série, que inspirou o professor da Ufac… um professor é o arquiteto da tomada da Casa da Moeda, cujo cinéfilos aguardam a Temporada 2.

