Empresa da família Cameli disputa compra da EletrobrasAC

A façanha do governo ilegítimo e anti-Brasil está possibilitando o desmonte do setor elétrico nacional para entregar ao setor privado, nacional e internacional.

Não se surpreendam com a volta dos apagões e a subida das tarifas, já nas alturas, da conta de energia.

Bom.

Pelo menos até agora quatro empresas disputam a compra da EletrobrasAC, geradora e fornecedora de energia no Acre: uma das empresas seria ligada à família Cameli, do Amazonas e, que coincidentemente, tem um de seus parentes na disputa pelo governo do Acre, em outubro.

Nada ilegal participar do leilão de uma empresa estratégica (depois da privatização não será mais estratégica) para o desenvolvimento regional…o estranho é que o Acre pode, pode, é uma possibilidade real- ter GladsonC como governador, eleito pela população, e uma empresa de sua família ser a fornecedora e controladora da energia que chega na sua, na minha e em todas as casas. .

Porém, há quem não veja nada de não republicano em situações assim…sempre há…

O preço da EletrobrasAC no mercado é vil…um crime melhor dizendo: lance inicial de R$ 50 mil, como revelou a senadora amazonense Vanessa Graziotin.

Dezenas de trabalhadores estão sendo demitidos (no Amazonas,700 foram para a rua num único dia)….Aqui o pacote vai no mesmo caminho…Até o fim deste mês.

O Norte é o bolo-teste do governo anti-nacional de Temer/PSDB no setor elétrico…Aqui, por uma série de razões – será mais fácil vender uma mina de dinheiro construída com o suor da população e entregar, a preço de banana, para empresas privadas, que, a rigor, não investiram um único centavo e terão milhões, bilhões em receitas e lucros.

Viva a iniciativa privada, privada de iniciativa, mas que vive no paraíso proporcionado pelo estado braZileiro com o dinheiro de todos nós, os otários.

Ah…você que mora lá nos confins da zona rural do Acre…! Esqueça, amigo, Luz Para Todos foi um sonho de uma noite de verão durante o governo Lula/Dilma…Já era!

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre.com…contrainformação, informação, análise, liberdade e lado…!