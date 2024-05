AA – Durante a sessão desta quarta-feira (08) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) expôs uma série de problemas enfrentados pela população do Estado, destacando as condições precárias para obtenção de Carteira de Identidade em Tarauacá e o superfaturamento de contratos na área da saúde.

O parlamentar iniciou seu discurso exibindo um vídeo no telão do Plenário, onde um morador de Tarauacá mostrava uma fila de pessoas dormindo durante a noite para tentar conseguir pegar fichas para tirar o RG. Magalhães ressaltou a gravidade da situação e a falta de condições dignas para o acesso a serviços básicos pela população.

“Isso é cotidiano para as pessoas. Você submeter cidadãos a essas condições humilhantes para ter cidadania. Mas infelizmente isso é cotidiano em Tarauacá. É inexplicável conviver com isso. As pessoas agora estão chegando cedo da noite para tentar conseguir atendimento pela manhã. É uma situação absurda”, afirmou o deputado.

Além disso, Magalhães abordou o superfaturamento de contratos na saúde do Acre, citando uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que revelou sobre preço e possíveis irregularidades em contratos firmados pela Secretaria Estadual de Saúde com a Empresa MedTrauma para assistência à saúde.

“É inaceitável que contratos milionários sejam firmados com sobre preço e sem a devida transparência. Precisamos investigar essas irregularidades e cobrar responsabilidade dos gestores públicos”, ressaltou o deputado.

Edvaldo também anunciou a apresentação de requerimentos de informação para solicitar os relatórios referentes às investigações sobre os contratos na saúde, destacando a importância da transparência e da prestação de contas por parte do governo estadual.

Texto: Andressa Oliveira