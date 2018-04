Petecão: R$400 mil para quadra de grama sintética em Sena

Do gab do senador Petecão para este blog:

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou nesta quarta-feira (04) o pagamento do Convênio destinado a construção da primeira quadra de grama sintética pública no município de Sena Madureira. A verba, no valor de R$ 399 mil, é proveniente de emenda do parlamentar ao Orçamento Geral da União de 2016, junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.



“Com os recursos em conta, a prefeitura poderá finalmente dar autorização para o início das obras”, disse Sérgio Petecão. A quadra de grama sintética será uma nova opção de esportes e contará com área de 1.413 m², construída no bairro da Pista. O projeto prevê ainda a construção de arquibancadas e iluminação.

Sempre foi uma das prioridades do senador Sérgio Petecão investir em projetos voltados ao esporte. Além da quadra, a população de Sena Madureira festejou recentemente a reinauguração do Estádio de Futebol José Marreiro Filho, o Marreirão, desativado há cerca de 22 anos. A reforma contou com recursos de emendas de Petecão com o valor de aproximadamente R$ 500 mil. “Fico feliz quando vou aos municípios e vejo toda a comunidade envolvida com práticas esportivas. Sena Madureira é um dos poucos municípios de nosso estado que ainda não possui quadra de grama sintética. O sonho agora está mais próximo”, comemora Petecão.

