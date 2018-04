Copa do Mundo 2018 – ganhando dinheiro com seu palpite

A copa do mundo está chegando e, como é óbvio, brasileiro que é brasileiro já está ansioso para esse mega evento do nosso esporte favorito, o futebol!

A verdade é que o futebol é quase que dominado brasileiro do tanto que nós somos apaixonados por ele. E, por isso mesmo, devemos tirar proveito disso, aproveitar o nosso momento de descontração e diversão para também ganhar uma grana extra. Estamos falando das apostas esportivas, onde você dá o seu palpite e, caso acerte leva um bom dinheiro para casa.

No artigo de hoje você vai descobrir algumas dicas de como apostar na copa do mundo da fifa 2018 para se divertir e ainda ter uma vantagem monetária sobre isso. Então sem mais delongas vamos ao que interessa!

Aposte nos melhores sites

As apostas esportivas são feitas, normalmente em plataformas online. Isso porque os jogos de azar ainda não foram legalizados aqui no Brasil e, por isso, os apostadores devem pesquisar bastante e escolher o melhor site de apostas online para se divertir. Veja a reputação do site, as avaliações feitas por outros jogadores e se as vantagens oferecidas pela plataforma valem, realmente, a pena.

Apostas simples

A nossa dica, principalmente para os iniciantes, é manter as apostas o mais simples possível. É claro que existem inúmeros tipos de apostas duplas, triplas, etc. mas, nós recomendamos que você escolha a mais simples possível. Ela é normalmente aquela de opções. Você escolhe entre: time da casa vence, empate ou time visitante vence. Assim você vai aprendendo, pegando o jeito e depois já estará apto para fazer apostas mais arriscadas.

Bônus e Promoções

Existem várias plataformas que oferecem uma grande variedade de bônus e promoções para novos apostadores, para jogadores assíduos, etc. vale a pena ver esse quesito antes de escolher a plataforma que fará as suas apostas pois isso fará uma diferença na hora das suas apostas.

Esqueça a emoção e jogue com a razão

Não adianta você ser louco pelo time do Brasil, por exemplo, e apostar todo o seu dinheiro na vitória quando o time estiver em uma má fase, por exemplo. Para ter sucesso nas apostas esportivas você precisa deixar de lado a emoção e jogar com a razão. Analisar qual o time que está melhor preparado para o jogo, qual tem tido um desempenho melhor ao longo das partidas, etc.

Essas são algumas das dicas que você precisa seguir antes de fazer as suas apostas. Afinal deve conhecer bem como cada time está se preparando para só então apostar no melhor time, no melhor artilheiro, etc. Para conhecer melhor o desempenho da seleção brasileira você pode acessar – https://www.gazetaesportiva.com/futebol/tite-pede-selecao-com-desempenho-e-elenca-favoritas-para-copa/– e ficar por dentro de tudo que está rolando com o time do tite.