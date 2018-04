DNiT – Como se viu mais uma vez, as intervenções dos homens do batalhão não melhoraram em absolutamente nada as condições da rodovia do fim do mundo (BR-364)…tempo e recursos perdidos.

O chefe do DNiT no Acre informa hoje que a rodovia será recuperada e que os serviços começam na semana que vem.

A portaria autorizativa saiu no DOU, aqui

