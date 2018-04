BRs do Acre

De acordo com o senador, o corte atinge os recursos destinados à recuperação e à manutenção de rodovias muito importantes para o Acre. Ele deu como exemplo o corte nos recursos para a recuperação da BR-364 e da BR-317. Segundo o senador, o corte drástico é um “abuso e um desrespeito” do governo federal com o povo do Acre. Ele disse que a redução de recursos vai inviabilizar o programa de recuperação dessas rodovias, que são essenciais na integração do estado.

— Faço essa denúncia, cobrando os que apoiam o governo Temer em meu estado. Quero me somar a eles para que não tirem os recursos das BRs 364 e 317. Não é possível tanta insensatez e tanta insensibilidade — lamentou o senador, pedindo a união dos oito deputados e dos três senadores do Acre.

