Operação da PF: Nota Pública da Secretaria de Saúde

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informa que na sexta-feira, 5, agentes da Polícia Federal estiveram na sede da Sesacre, em Rio Branco, e na sede da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão de documentos no almoxarifado.

Comunico, ainda, que o Governo do Estado colabora para a elucidação da investigação judicial e que os documentos ora relacionados pela polícia são referentes a relatórios financeiros, objetos de um inquérito policial iniciado em 2018.

Ressalto que a gestão do governo Gladson Cameli apoia a correta aplicação de todos os recursos públicos, em consonância com o zelo e observância à leis ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso com a justiça e verdade.

Alysson Bestene Lins

Secretário de Estado de Saúde do Acre