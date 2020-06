#varanda

Gov do Acre

Mãe Yanawá faz da varanda de casa uma sala de audioaula e acompanha atividades com os filhos

A rotina na casa de dona Edna Yawanawá, no bairro Ipepaconha, na cidade de Tarauacá, mudou desde a última segunda-feira, 22, quando passou a ser transmitido pela rede pública de comunicação, o programa Escola em Casa, uma das plataformas do ensino a distância do Governo do Acre.

Pela manhã, ela faz da varanda de casa uma sala de aula, organiza um café da manhã com produtos regionais e acompanha junto com as filhas indígenas Nêtê e Tamaruiza, as aulas do ensino fundamental anos iniciais.

(…)

A transmissão das aulas estão sendo feitas pelo canal Amazon Sat e rádios Aldeia e Difusora Acreana, além da plataforma educ.see.ac.gov.br, com o objetivo de alcançar os estudantes nos locais mais longínquos do estado.