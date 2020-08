hipocrisia

Sérgio Moro, que prendeu Lula para ele não disputar a eleição e depois virou ministro do pior presidente da história do Brasil, finge sensibilidade com as 100 mil mortes.

Não podemos nos conformar, nem apenas dizer #CemMilEdaí. São mais de 100 mil mortos; 100 mil famílias que perderam entes para a Covid. Que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 8, 2020