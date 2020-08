Contrato por hora nas empresas: ‘República velha…’

temerbolsonaro

Professor e economista Marcio Porchmann

Temer e Bolsonaro, enquanto governos do após golpe de Estado de 2016, gravam seus nomes na história nacional como retrocessos à classe trabalhadora. Com a proposta para a empresa deter até 50% de seus empregados com contrato por hora, o país retorna à República Velha (1889-1930). — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) August 13, 2020

Em tempo: a proposta do governo prevê mais flexibilização para as empresas na hora de contratar um empregado. A proposta é o centro da ‘ideia’ do governo para o contrato da carteira verde e amarela com o velho argumento de que isso vai criar milhões de empregos…lembra a reforma trabalhista (que acabou a CLT)?, lembra a reforma da previdência (que ferrou o trabalhador do setor privado)? Pois é…