‘No Rio não é o governador que monta o esquema…é o esquema que escolhe quem vai governar.’ (Malu Gaspar)

A queda do governador ex-bolsonarista do Rio de Janeiro…por Marcelo Adnet:

Witzel caiu porque rompeu com o desgoverno federal, que precisa desesperadamente impedir investigações contra a família do despresidente no Rio de Janeiro.

— Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 28, 2020