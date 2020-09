Governo do Acre cria fundo antidrogas

fundoantidrogas

Gov do Acre

Governador se reúne com secretários e define a criação do Fundo Estadual Antidrogas

O Acre vai implantar nas próximas semanas o Fundo Estadual Antidrogas, que terá como principal atividade reservar recursos exclusivos para investimentos em ações de prevenção e investigação.

(…)

…no início da tarde desta terça-feira, 1°, o governador Gladson Cameli determinou a criação do novo instrumento que vai reforçar e ampliar com repasse do ICMS, o trabalho de fiscalização na divisa do Acre com Amazonas e Rondônia e na fronteira com a Bolívia…

(…)

“A criação desse instrumento atende a uma determinação do governador que reconheceu a necessidade de reforçar a fiscalização em locais onde as equipes da Sefaz, por não terem grande contingente, já não conseguem cobrir toda a malha. Vamos disponibilizar equipes militares e civis para coibirmos a entrada ilegal de produtos de consumo e outros itens no estado”, explica o secretário de Segurança (Paulo Cesar).

(…)