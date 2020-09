Parabéns aos envolvidos (primeiro a gente tira a Dilma, prende Lula…)

parabéns

Primeiro a gente tira a Dilma, depois prendemos o Lula com a lava jato do Moro e Deltan desmoralizados, assim acabamos com esquerda…e o Brasil será uma maravilha…

Mas,…..

Olha no que deu:

G1-IBGE

(…)

oestadoacre

O IBGE gosta de complicar com eufemismos para que poucos entendam

Insegurança alimentar’ – leia fome braba – 25 milhões de pessoas

Insegurança alimentar moderada – vende almoço para comprar a janta– 5,6 milhões de pessoas

Insegurança alimentar grave – panela vazia – 3,1 milhões de pessoas

84,9 milhões habitavam aqueles com alguma IA – 84,9 milhões de pessoas vivem em casas passando fome….comem hoje e amanhã, não…

(…)

IBGE

Em 2017-2018, dos 68,9 milhões de domicílios no Brasil, 36,7% (o equivalente a 25,3 milhões) estavam com algum grau de Insegurança Alimentar (IA): IA leve (24,0%, ou 16,4 milhões), IA moderada (8,1%, ou 5,6 milhões) ou IA grave (4,6%, ou 3,1 milhões). Na população residente, estimada em 207,1 milhões de habitantes, 122,2 milhões eram moradores em domicílios com SA, enquanto 84,9 milhões habitavam aqueles com alguma IA, assim distribuídos: 56,0 milhões em domicílios com IA leve, 18,6 milhões em domicílios com IA moderada e 10,3 milhões em domicílios com IA grave.

(…)