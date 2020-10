heloydecastrolive

O convidado do Sextou de hoje é Heloy de Castro, um dos mais importantes artistas do Acre dos últimos 30 anos.

A conversa começa às 20h em ponto (transmissão ao vivo aqui nesta página, só clica abaixo no play, passa ainda no facebook/oestadoacre, no youtube/oestadoacre e no twitter/oestadoacre).

Combinado?

8 da noite em ponto!