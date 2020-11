Auxílio-acidente: Benefício menos concedido pelo INSS

artigodireito

oestadoacre passa a reproduzir semanalmente artigo do advogado João Carlos Fazano Sciarini com a temática do direito…aproveite e leia o primeiro abaixo

AUXÍLIO-ACIDENTE: O BENEFÍCIO MENOS CONCEDIDO PELO INSS

João Carlos Fazano Sciarini

advogado

O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e compensatória, diferente do auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez.

Tal benefício será pago aos segurados que sofrerem acidentes de qualquer natureza, tendo ou

não relação com o trabalho que exercem, e que tenha deixado sequelas após o tratamento.

As sequelas em razão do acidente implicam em redução da capacidade para a atividade

laborativa habitual (redução para o trabalho que exercia no momento do acidente), exigindo

maior esforço para desempenhar o trabalho habitual, ou impossibilitando a atividade regular

– neste último caso o trabalhador poderá ser reabilitado.

No caso do auxílio-acidente o trabalhador poderá voltar a trabalhar mesmo recebendo o

benefício, sem correr o risco de perdê-lo (art. 86, §2º da Lei 8.213/91). O benefício será

mantido até que o segurado se aposente, ou até o momento de seu óbito.

Em muitos casos, o segurado precisa buscar a Justiça, pois o INSS, após cessar o auxílio-

doença, em poucos casos entende que do acidente restou sequelas. Na justiça são as ações

previdenciárias que mais geram atrasados, podendo ultrapassar o valor de R$200.000,00

(duzentos mil reais).

Um exemplo: João sofreu acidente de moto em 04 de maio de 2014, recebeu auxílio-doença

até 10 de julho de 2014. Após o tratamento cirúrgico João teve encurtamento de 4

centímetros da perna esquerda (sequela). O INSS no caso deveria iniciar o pagamento do

auxílio-acidente em 11 de julho de 2014 (um dia após cessar o auxílio-doença).

Com isso João precisou ingressar na Justiça onde teve resultado favorável em perícia realizada

em 20 de novembro de 2018. Ou seja, o INSS deverá pagar os atrasados desde 11 de julho de

2014, e, dependendo do valor do benefício de João esse valor poderá ser bastante expressivo.

Conclusão: muitas vezes o segurado desconhece esse direito, acaba demorando para fazer o

pedido e por isso os atrasados são tão altos. A solução é sempre procurar um advogado

especialista que poderá ajudá-lo.

