Vídeo do senador bolsonarista MBittar prejudica Bocalom

biitarsenador

Antes do vídeo, saibam…:

Márcio Bittar já foi de esquerda…

Fez até curso político na antiga URSS…

Não aprendeu nada e não ficou nada na sua cabeça em relação à solidariedade, inclusão, o bem comum…

Como dizem na política, ‘os piores comunistas são sempre os ex-comunistas.’

Mais:

Já foi candidato ao senado, lá atrás, apoiado pela Frente Popular, uma aliança progressista que reunia PT, PCdoB, PSB, PDT, PV etc…

MBittar já trocou de partido mil vezes….é da escola de Bolsonaro, esse improdutivo e desqualificado presidente que destrói diariamente o Brasil.

Há dois anos, MBittar aproveitou-se do desespero do povo e se elegeu com o discurso do ódio, das armas, do medo…instrumento preferencial da extrema-direita para manipular os incautos em todo lugar do planeta.

MBittar mudou na política…e mudou para pior.

Ou talvez tenha sido sempre este MBittar bolsonarista, retrógrado, atrasado, reacionário só agora revelado com sua ascensão à cozinha do poder.

O poder não muda, revela.

Hoje o Acre conhece o DNA tóxico de MBittar.

MBittar perdeu as eleições municipais do Acre: malogrou em Rio Branco com seu candidato bolsonarista raíz do MDB e naufragou em Sena Madureira também com o seu candidato a prefeito.

Sua ideologia de extrema-direita, que exclui, que odeia os pobres, os servidores públicos, os adversários progressistas, foi derrotada pelo voto do povo.

Sua aliança com o pior presidente da história do Brasil cobrará um preço a esse mato-grossense que veio para o Acre, elegeu-se por aqui, mas pouco se interessa pelos problemas acreanos….sempre foi assim!

MBittar vai entrar para a história política como um senador bolsonarista, inimigo da democracia, do pensamento progressista, da ciência….da educação, das universidades públicas, inimigo dos professores…

MBittar é hoje um terraplanista da política e seu prazo de vencimento cada dia reduz…

Aproveitou-se dessa onda maldita de ódio e negação da política que o Brasil experimenta e virou senador…!

O Brasil e o Acre não precisam de Bolsonaro nem de MBittar.

Esses dois representam o mal na política, para usar a própria expressão da sua boca no vídeo abaixo.

Bocalom precisa dos votos de todos, evidente, neste segundo turno.

Dispensável, porém, o apoio de alguém que prioriza sua vida política hoje em desconstruir tudo de bom que o nosso país e o Acre construíram ao longo dos anos dos governos progressistas.

MBittar não está normal….

Mas, como pode um bolsonarista raíz ser normal?

Cuidado, Bocalom!

(Alerta: Assista…é possível ânsia de vômito…!)

J R Braña B.