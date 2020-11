Chefe da obra no hospital de Sena: ‘Vamos recomeçar só na próxima semana’

hospitalsena

Conversei no final desta manhã com Raimundo X (como é chamado).

Ele é o responsável da empresa contratada para realizar as obras do hospital de Sena Madureira…o que ele disse:

–Estamos parados…só vamos recomeçar os trabalhos na semana que vem…tá muito devagar…houve uns probleminhas, mas já estão resolvendo (leia-se falta de pagamento à empresa – J R Braña B.)….antes tínhamos 30 pessoas trabalhando e agora estamos só com oito e parado…a previsão de conclusão, se não faltar material encostado, é de pelo menos mais um ano… – declarou o responsável da obra que atua no hospital de Sena Madureira.

Por que o responsável pela obra não falaria a verdade?

As declarações acima reforçam o que dissemos mais cedo, que as obras do hospital de Sena estão paradas….eles mantêm uns poucos trabalhadores dentro da obra para parecer que está acontecendo alguma coisa…e não está, como confirmou o responsável pela empresa/obra em Sena…Infelizmente!

J R Braña B.